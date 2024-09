Meloni difende Salvini sul caso Open Arms, Schlein attacca: "Intervento inopportuno"

Giorgia Meloni difende Matteo Salvini attaccando la Procura di Palermo. Passa meno di mezz'ora dalla conclusione della requisitoria con cui i magistrati chiedono sei anni di condanna per il vicepremier al processo Open Arms, e la presidente del Consiglio interviene con un post sui social duramente criticato dalle opposizioni. «È incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini - afferma Meloni -. Trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall’immigrazione illegale è un precedente gravissimo. La mia totale solidarietà al Ministro Salvini». Un intervento "molto inopportuno» attacca Elly Schlein, richiamando al principio della separazione del potere esecutivo da quello giudiziario.

Va così in scena un nuovo episodio della storia di tensioni fra questo governo e le toghe, al suo apice poco più di un anno fa quando fonti di Palazzo Chigi adombravano il sospetto che "una fascia della magistratura» svolgesse «un ruolo attivo di opposizione». Tutto ora accade in un clima già avvelenato da timori di complotti, a più voci rilanciati in questi mesi da esponenti della maggioranza, mentre si avvicina l’apertura dei centri per migranti in Albania, attesa entro fine mese. Un’iniziativa inedita, come inedito fu nell’estate 2019 il caso della nave della ONG rimasta in mare tre settimane con decine di immigrati soccorsi nel Mediterraneo. E per questo è facile attendersi ricorsi ai Tribunali e polemiche su procedure nuove, come è accaduto anche in seguito al decreto Cutro, con le procedure accelerate per il rimpatrio, bocciate un anno fa dai giudici di Catania, poi modificate e finalmente utili nei giorni scorsi a riportare in patria due tunisini.