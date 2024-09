Open Arms, Fratoianni: "Salvini tenne 147 persone in ostaggio"

«Non è vero che il processo a Salvini è un processo all’Italia. E non è vero che si tratta di un processo politico. Salvini tenne in ostaggio 147 persone su una nave per giorni, in violazione di tutte le convenzioni internazionali, pur di non farle scendere su suolo italiano». Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra. «Utilizzò 147 vite, con uno spietato calcolo cinico - prosegue il leader di Sinistra italiana - per provare a forzare i Paesi europei sul salvataggio in mare e sull'accoglienza. Io ricordo bene quel periodo. Sono stato sulle navi delle ONG, nel Mediterraneo, per vedere con i miei occhi l’assenza dello Stato, mentre le mani in mare chiedono aiuto dopo un naufragio. Ricordo l’odio che si abbatteva su chiunque provasse a scalfire la narrazione tossica e cattivista di Salvini e dei suoi. Eravamo i "buonisti". Come se essere buoni e solidali costituisse reato».