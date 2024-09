Roma, concluse le indagini preliminari per il chirurgo del "Gemelli" Sergio Alfieri accusato di assenteismo. Aveva operato due volte Papa Francesco

In almeno 29 casi il professor Sergio Alfieri, uno dei medici più blasonati d’Italia, noto per aver operato in due occasioni il Papa, non era in sala operatoria al Policlinico Gemelli di Roma quando invece sosteneva di esserlo: i registri ne attestavano la presenza, lui era altrove. In 16 occasioni avrebbe potuto perfino contare sull'aiuto di diversi colleghi che con lui hanno raccontato il falso.

La pm Alessia Miele ha chiuso le indagini per falso in atto pubblico anche nei confronti dei complici del professore, tutti chirurghi, Davide De Sio, Claudio Fiorillo, Fabio Longo, Roberta Menghi, Valerio Papa e Fausto Rosa.

Il caso è esploso nel febbraio 2023 quando è stata presentata una denuncia da parte di una paziente; il reparto operativo del comando carabinieri per la tutela della salute ha iniziato ad indagare e i riscontri, a quanto riporta il quotidiano, sarebbero numerosi.