Bambino ucciso da una porta di calcio. Ma a Ozieri il concerto di Fedez si tiene lo stesso ed esplode la polemica

A Ozieri è il giorno del dolore per la morte del piccolo Giole Putzu, il bambino di 9 anni travolto e ucciso ieri sera dal crollo di una porta da calcio, mentre giocava con gli amichetti nel campo sportivo comunale "Meledina". Dolore, ma anche rabbia, scatenata dalle polemiche per il concerto di Fedez che si è tenuto ieri notte a Ozieri, nell’ambito della festa patronale in onore della Beata Vergine del Rimedio, come se nulla fosse successo, con migliaia di persone giunte da tutta la Sardegna a saltare e cantare, poche ore dopo la tragedia.

«Visto il gran flusso di persone, gli organi di pubblica sicurezza hanno ritenuto di non dover sospendere l’evento in programma per ragioni di ordine pubblico», ha spiegato il sindaco Marco Peralta. «La perdita di una giovane vita è un dolore incommensurabile. Le parole servono a poco - scrive sui social il primo cittadino di Ozieri-. È il momento del silenzio, del rispetto del dolore altrui e della riflessione». Una decisione che ha scatenato l’indignazione di migliaia di persone, che hanno sfogato, via social, tutta la loro rabbia contro gli organizzatori dell’evento e lo stesso Fedez, accusati di insensibilità e cinismo.