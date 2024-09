Neonati sepolti in giardino, il sindaco di Traversetolo: "Un fulmine a ciel sereno"

«Un ennesimo fulmine a ciel sereno. Siamo tutti rimasti scioccati dalla prima notizia, quella del ritrovamento del neonato, e se anche questo ulteriore rinvenimento dovesse essere confermato, il tutto prenderebbe una piega ancora più drammatica, surreale, agghiacciante. Ci sono ancora le indagini in corso e come sindaco, così come l’intera comunità, siamo in attesa di ricevere notizie ufficiali». Così Simone dall’Orto, sindaco di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati rinvenuti dei resti di un secondo neonato in un giardino. «Una vicenda - aggiunge - che da giorni inevitabilmente corre sulle labbra di tutti, in particolare in una comunità dove tutti si conoscono e i protagonisti hanno un volto»