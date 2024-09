Dalla depressione al diabete: la solitudine è spia di oltre 30 malattie

La solitudine è un’importante spia di allarme per circa 30 malattie anche molto diverse tra loro, dalla depressione ai disturbi cardiovascolari, dalla schizofrenia al diabete. Non ne è, tuttavia, la causa diretta, come si ipotizzava: a dirlo è lo studio pubblicato sulla rivista Nature Human Behaviour e guidato dall’Università di medicina di Guangzhou, in Cina.

La ricerca ha analizzato i dati di oltre 470mila persone inseriti nella vastissima banca dati britannica Biobank: i risultati evidenziano l’importanza di non sottovalutare i fattori di rischio legati alla solitudine, perché possono avere una notevole influenza sulla salute a lungo termine. La solitudine è la sensazione soggettiva di trovarsi isolati dal punto di vista sociale e diversi studi l’hanno collegata a molti problemi di salute.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non è stato dimostrato un rapporto di causa-effetto: per questo motivo, i ricercatori guidati da Yannis Yan Liang hanno cercato di fare luce combinando dati genetici, abitudini e dati riguardanti la salute dei partecipanti, monitorandoli poi per una media di oltre 12 anni.