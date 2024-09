La Rai cancella il contratto di Sara Giudice dopo l'accusa di violenza sessuale nonostante la richiesta di archiviazione

Stop alla partecipazione di Sara Giudice come inviata del programma di Rai 2 'L'altra Italia', di Antonino Monteleone, in partenza su Rai2 ad ottobre. La decisione, anticipata dal Foglio, è stata presa perché l’ex inviata di 'Piazzapulita' è accusata da un’altra collega, una giornalista che lavora a sua volta in Rai, a Rai 3, di aggressione insieme al marito Nello Trocchia. L’episodio risale al 29 gennaio 2023 e la procura di Roma ha chiesto l'archiviazione.

"È vero", ha confermato Monteleone al Foglio, "mi è stato comunicato da Paolo Corsini, il direttore dell’Approfondimento Rai che il contratto di Sara Giudice non può essere finalizzato. L'editore mi ha comunicato che non ci sono le condizioni".

Sara Giudice, spiega il quotidiano, era stata informata da Monteleone di aver ricevuto il 7 agosto la matricola, che permette ai giornalisti di lavorare in Rai e precede la formalizzazione di un contratto, e viene firmata dall’Ad Roberto Sergio, il quale ha risposto al giornale di "non sapere nulla". Monteleone, invece, ha confermato che la Rai, il 7 agosto, gli ha comunicato che la matricola era stata firmata e ha affermato che la ragione ufficiale fornita "è che la denunciata lavora nella stessa azienda della denunciante".