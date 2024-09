L'orrore di Traversetolo, la mamma del fidanzato della 22enne: "Non può avere fatto tutto da sola"

Un paese, Traversetolo, alle porte di Parma, che vive in stato di choc e nel mormorio costante da oltre un mese. E che qualche giorno fa, con la notizia dei secondi resti ritrovati nello stesso giardino, è stato scosso di nuovo. Sonia, la madre del ragazzo che sulla base dei test del Dna è il padre del neonato trovato cadavere il 9 agosto, lavora in un bar del paese ed è sommersa dalle telefonate dei cronisti .

La donna è sconvolta anche perchè due giorni prima del ritrovamento dei resti aveva visto la giovane e non aveva sospettato di nulla . «Ha girato tutta l’estate con la pancia scoperta», dice ora sottolineando come mai nessuno si fosse accorto della gravidanza.

«Non può aver fatto tutto da sola, non è possibile». Non si dà pace la madre del fidanzato della ragazza di 22 anni che avrebbe partorito un bimbo e poi l'avrebbe ucciso e nascosto nel giardino di casa. E che potrebbe avere partorito e ammazzato un altro bimbo un anno e mezzo fa.

Tra un caffè e un tramezzino serviti al bancone risponde con garbo e non sa darsi una spiegazione. È «sollevata» per il comunicato della Procura di Parma che mette nero su bianco che il figlio e tutta la famiglia sono estranei a questa terribile vicenda.

"Sono sollevata per questo - dice all’ANSA - ma il resto non me lo toglie nessuno». Anche suo figlio, coetaneo della giovane madre del piccolo, è «devastato, anzi di più». Lui e la giovane accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere «si conoscono da quando erano alle elementari, stavano insieme, si frequentavano, l’abbiamo vista due giorni prima di quel 9 agosto (la data del ritrovamento del cadavere)».

Il paese è piccolo, la cerchia di amici e frequentazioni è quella, il giro è sempre lo stesso. Com'è possibile dunque non essersi resi conto che lei era incinta? «Le assicuro che non era possibile - ribadisce la donna- Ma vedremo, non può aver fatto tutto da sola».