Maria Rosaria Boccia attacca ancora: "Chi ha scelto i regali del G7?" E in un video canta "Sincerità" di Arisa

Maria Rosaria Boccia sceglie di esibirsi cantando "Sincerità" di Arisa sui social, trasformando il brano in una provocazione rivolta al panorama politico. Con questa performance, la cosiddetta "non consulente" dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano sottolinea ironicamente quanto la sua verità sia ancora nascosta, evidenziando il bisogno di trasparenza e onestà nel caso che si è scatenato nelle settimane scorse . Alla domanda provocatoria "Quanti altri segreti hai da svelare?" risponde con determinazione: «Tutti abbiamo tantissimi segreti da svelare». Dedica poi la canzone «a tutte le persone di cultura», sottolineando il ruolo dell'arte come catalizzatore di verità e cambiamento.

Critiche aperte e richieste di chiarezza

Maria Rosaria Boccia, inoltre, non risparmia critiche al governo, attaccandolo con una serie di storie su Instagram. "Fazzolari non risponde!", scrive, riallacciandosi a un post precedente in cui chiedeva chiarimenti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Prosegue poi, mettendo in luce comportamenti, a suo dire, poco trasparenti: "Un sottosegretario che dichiara il falso e poi sparisce. Siamo messi bene!"