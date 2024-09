Perde il controllo e si ribalta: muore un 29enne nel Leccese

Un uomo ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale verificatosi in provincia di Lecce. Matteo Giuseppe Bortone, 29 anni di Melissano (Le), nel cuore della notte stava percorrendo la strada statale 274 alla guida di una Mini Cooper.

Il 29enne giunto all’altezza di Taviano ha perso il controllo del mezzo per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi. Il mezzo si è ribaltato, in soccorso sono intervenuti alcuni automobilisti di passaggio e il 118. Per il conducente non c'è stato nulla da fare.