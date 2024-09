Salvini e Open Arms: "Non patteggio, vado fino in Cassazione. Se mi condannano nessuna conseguenza per Governo"

«Io non patteggio, sono convinto di aver ragione e vado avanti fino in Cassazione». Così il leader leghista Matteo Salvini, ospite di 'Quarta Repubblicà su Rete 4, parlando del processo 'Open arms' a suo carico. Salvini l’ha chiarito rispetto alla scelta fatta da Giovanni Toti, ex governatore della Liguria. E ha ribadito: «No, non patteggio perché ritengo di aver difeso la sicurezza del mio paese e di aver mantenuto una promessa, da politico dissi 'Votatemi e riduco gli sbarchì. «Io conto di essere assolto perché se il giudice legge gli atti e li confronta con quanto fatto da altri ministri e con il diritto nazionale e internazionale... allora cambi ..Noi stavamo aspettando che altri Paesi intervenissero per la redistribuzione..» ha detto Salvini. «Ma io non mollo di un centimetro, non mi fermo. Sono serenamente e pacificamente incazzato».

«Nell’immediato no». Così leader leghista, rispondendo alla domanda se ci saranno conseguenze per il governo, qualora venisse condannato per il processo Open arms per cui rischia sei anni di carcere a Palermo. E ha aggiunto: «Se mi condannano poi ci sarà l’appello, non ci sono conseguenze, ci sarà un precedente pericoloso ma non per Salvini, io ho le spalle larghe..». Quindi ha ribadito: «Se mi condannassero nei tre gradi, io finisco in carcere per almeno 2 anni. Mi spiacerebbe per i mei figli, per la mia compagna e la mia famiglia».