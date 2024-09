Sparatoria in metro a New York: feriti dai poliziotti un uomo che li aveva aggrediti e tre passanti

Quattro persone sono rimaste ferite ieri intorno alle 15 locali in una stazione della metro a Brooklyn, New York, quando la polizia ha sparato a un uomo che li minacciava con un coltello. Secondo quanto riportano i media Usa, tra le persone colpite dagli spari ci sono l’aggressore, uno degli agenti e due passanti.

Il sanguinoso scontro è iniziato quando due poliziotti hanno affrontato un soggetto entrato nella stazione senza pagare il biglietto. Quando gli hanno chiesto di fermarsi, lui si è rifiutato urlando: «Vi ucciderò se non smettete di seguirmi». Loro lo hanno quindi inseguito sparando prima con il taser, poi hanno estratto la pistola quando lui si è fatto avanti con un coltello. Uno dei passanti, un uomo di 49 anni, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche a causa di un proiettile che ha attraversato una carrozza della metropolitana e lo ha centrato alla testa.

L’aggressore di 37 anni invece è stato colpito più volte ma è in condizioni stabili, una donna di 26 anni ha riportato una ferita da abrasione, mentre l’agente è stato colpito da un proiettile che gli è entrato nel torace sotto l’ascella e si è conficcato nella schiena, ma dovrebbe guarire. «Lavoreremo su quanto accaduto, ma non fraintendete, gli eventi che si sono verificati sulla banchina della stazione di Sutter Avenue sono il risultato di un aggressore armato che è stato affrontato dai nostri agenti mentre svolgevano il loro lavoro», ha detto il commissario di polizia ad interim, Thomas Donlan.