Il mistero dei neonati sepolti a Traversetolo, nella villa abita la madre di uno dei due bimbi: ha partorito da sola, nessuno sapeva

Nella villetta di Traversetolo (Parma) dove sono stati ritrovati, in giardino, i resti dei due neonati morti, risiede, con i genitori e il fratello, la madre accertata del primo bambino, rinvenuto in un sacchetto e sepolto sotto un sottile strato di terra. La madre è una studentessa universitaria di 22 anni, e attualmente è l’unica indagata.

Parla la giovane madre

La giovane ha ammesso di essere la madre e i test genetici lo confermano. Secondo recenti dichiarazioni del procuratore di Parma, Alfonso D’Avino, la ragazza «ha partorito in solitudine nella casa familiare al di fuori di contesti ospedalieri o sanitari in generale e non è stata seguita da alcuna figura professionale (ginecologo, medico di famiglia)». È emerso inoltre che «nessuno, all’infuori della ragazza, era a conoscenza della gravidanza: né familiari, né il padre del bambino, né amiche o amici». Il padre del bambino, suo fidanzato da anni, sostiene di non aver mai saputo di nessuna gravidanza della ragazza. La villetta è situata in via Baietta, in un quartiere residenziale della ricca frazione del parmense e, quando è stato ritrovato il corpicino del primo bimbo, erano tutti in vacanza.