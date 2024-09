Tumore al seno iniziale, la cura con la molecola ribociclib riduce del 28,5% il rischio di recidiva

La terapia mirata con la molecola ribociclib aggiunta alla terapia endocrina (Et) mostra un consistente beneficio dopo tre anni di trattamento, riducendo il rischio di recidiva del 28,5%, rispetto alla sola Et, nei pazienti con tumore della mammella in stadio iniziale II e III, positivo per i recettori ormonali e negativo per il recettore 2 del fattore umano di crescita epidermica (Hr+/Her2-). Questo beneficio di sopravvivenza libera da malattia invasiva è risultato coerente in tutti i sottogruppi di pazienti predefiniti, compresi quelli con linfonodi negativi. Lo evidenzia un’analisi aggiornata dello studio registrativo di Fase III Natalee. I dati sono stati presentati al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo).

Ribociclib è un inibitore selettivo della chinasi ciclina-dipendente, una classe di farmaci che aiuta a rallentare la progressione del cancro inibendo due proteine chiamate chinasi ciclina-dipendente 4 e 6 (Cdk4/6). Queste proteine, se iperattivate, possono consentire alle cellule tumorali di crescere e dividersi troppo rapidamente. Puntare su Cdk4/6 con maggiore precisione può contribuire a garantire che le cellule tumorali non continuino a replicarsi in modo incontrollato.