Da Oncologia a Ginecologia: ecco gli ospedali italiani fra i top nel mondo

Il Policlinico Gemelli di Roma è il miglior ospedale italiano per Ginecologia e Ostetricia, Gastroenterologia e Pneumologia secondo la classifica di Newsweek , collocandosi nella classifica mondiale al quarto posto nel settore Ginecologia e all’ottavo posto per la Gastroenterologia. Sia la Ginecologia che la Gastroenterologia del Gemelli risultano inoltre prime tra i Paesi dell’Unione europea. «Il risultato ottenuto dalla Ginecologia e Ostetricia del Gemelli - osserva Giovanni Scambia , direttore scientifico del policlinico universitario 'Agostino Gemellì Irccs, e ordinario di Ginecologia all’Università Cattolica - premia la nostra volontà di essere sempre all’avanguardia da un punto di vista tecnologico e, allo stesso tempo, di curare molto il rapporto con le nostre pazienti. Tutto questo rende la Ginecologia del Gemelli un dipartimento davvero paziente-centrico». Per Antonio Gasbarrini, direttore Medicina Interna e Gastroenterologia del Gemelli, «essere tra i primi dieci centri a livello mondiale rappresenta un motivo di grande orgoglio non solo per il nostro Cemad-Centro Malattie dell’apparato digerente, ma anche per l’Italia, che si conferma un Paese leader nel campo della medicina».

A certificarlo è la classifica sui migliori ospedali per specialità - la World’s Best Specialized Hospitals 2025 - stilata da Newsweek e giunta alla quita edizione, in collaborazione con Statista, una piattaforma di intelligence di dati globali. Sono 12 i campi specialistici presi in considerazione: cardiologia, cardiochirurgia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, neurochirurgia, pediatria, pneumologia, ostetricia e ginecologia, oncologia, ortopedia e urologia .

Gli Ospedali italiani sono tra i migliori al mondo per le diverse specialità, piazzandosi tra i primi posti per Ginecologia - con il Policlinico Gemelli di Roma al quarto posto mondiale - Oncologia e Pediatria.

Italia ai primi posti anche per l’Oncologia: l’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano si colloca al nono posto a livello mondiale, al decimo l'Istituto nazionale tumori (Milano) e all’undicesimo il Gemelli. Per la Cardiologia e la Cardiochirurgia, il primo classificato tra gli ospedali italiani è il Centro cardiologico Monzino (Milano), all’undicesimo posto nella classifica mondiale per la Cardiologia (mentre al 12/mo c'è l’Istituto San Raffaele di Milano) ed al 23/mo per la Cardiochirurgia.

Per l’Ortopedia, invece, l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna è al nono posto a livello mondiale. «Siamo orgogliosi di questo riconoscimento internazionale, che nasce dall’altissima specializzazione del nostro Istituto, in cui la stretta integrazione tra assistenza e ricerca consente di offrire sempre nuove opportunità di cura - osserva il direttore generale del Rizzoli, Anselmo Campagna. - Il Rizzoli è un centro di riferimento a livello italiano e internazionale per le patologie ortopediche di altissima complessità, come i tumori delle ossa, le infezioni protesiche, l'ortopedia pediatrica, le ricostruzioni complesse come quelle per cui vengono progettate le protesi stampate in 3D».