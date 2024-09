Dodicenne accoltella compagni in una scuola del Portogallo: sei feriti

Un ragazzo di 12 anni ha accoltellato sei compagni di classe in una scuola portoghese a nord di Lisbona, ferendo sei bambini, uno dei quali gravemente, secondo quanto riferito dai servizi di soccorso. Una sua coetanea è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita al petto e alla testa, hanno riferito i media locali. Le altre vittime avevano un’età compresa tra i 12 e i 14 anni.

L’attacco è avvenuto nella città di Azambuja, circa 50 chilometri a nord della capitale portoghese. Il presunto aggressore è stato arrestato e la polizia ha iniziato a interrogarlo per determinare il movente e i dettagli dell’attacco, ha affermato la polizia. Il primo ministro Luis Montenegro ha condannato l’episodio, che ha definito un «atto isolato» condannato anche dal presidente e dal ministero dell’istruzione. «Questo dovrebbe far riflettere tutti quelli

che operano in spazi pubblici», ha scritto su X.