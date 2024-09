Meteo, ancora forte instabilità da Nord a Sud e temperature sotto la media di 4-6 gradi

L’anticiclone delle Azzorre, in elevazione verso Isole Britanniche e Scandinavia, porta correnti orientali alle medie latitudini, con clima fresco in Italia. In questo frangente l’instabilità sarà particolarmente marcata tra oggi e domani, con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il Centro-Sud e l’Emilia Romagna, con fenomeni intensi attesi sulle regioni adriatiche. Le temperature saranno 4-6 gradi sotto la media. Durante la seconda parte della settimana, l’alta pressione rimarrà alle alte latitudini, lasciando l’Italia esposta a correnti instabili e possibili ulteriori piogge, in particolare sul versante adriatico.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano un miglioramento delle condizioni meteo verso il weekend, nel quale potrebbero ancora verificarsi acquazzoni e temporali sui rilievi; le temperature tenderanno a salire gradualmente mantenendosi in linea con le medie stagionali.

Le previsioni per oggi

Al mattino nuvolosità irregolare con precipitazioni sparse tra Emilia Romagna e Triveneto. Al pomeriggio attese piogge e temporali sulla Romagna con fenomeni anche intensi; instabilità sulle Alpi occidentali con neve a quote di alta montagna. In serata e in nottata fenomeni che insistono sull'Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove.