Scuola, Valditara annuncia: "Il voto in condotta tornerà a fare media"

"Il voto in condotta torna ad avere un rilievo, torna a fare media". Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto su Rai Radio 1 a "Giù la maschera" di Marcello Foa.

"La legge sul voto in condotta è stata approvata in Commissione alla Camera - ha spiegato il ministro Valditara - ieri è stata ripresa in aula e dovrebbe essere votata tra mercoledì e giovedì in via definitiva; dal secondo quadrimestre, dunque, diventerà pienamente attiva. E’ una norma importante che mira a reintrodurre la responsabilità individuale, siamo stati abituati per decenni a deresponsabilizzare l’individuo".