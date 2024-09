Tentato disastro contro l’incolumità a Barcellona: l’accusa contestata ad Angelo Sboto

Si apprendono nuovi e inquietanti particolari su quello che potrebbe essere definito un autentico tentativo di assalto alla sede del Commissariato di Polizia.

Ieri, infatti, nell’udienza di convalida tenutasi nella Casa circondariale, il barcellonese Angelo Sboto, 44 anni, con precedenti penali, ha preliminarmente dichiarato al gip Giuseppe Caristia, di non ricordare nulla di quanto accaduto nella movimentata nottata di venerdì della scorsa settimana. L'uomo, dopo quella notte, è stato sottoposto a terapia all'interno del carcere, e ieri in prima mattinata, sarebbe apparso in stato confusionale, tanto da dichiarare, con l'assistenza del suo difensore, avvocato Giuseppe Ciminata, di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il giudice, esaminata la richiesta, depositata in cancelleria sabato scorso dalla pm Dora Esposito che ha coordinato l'inchiesta dei carabinieri della Compagnia, ha convalidato l'arresto e nel contempo l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. L'uomo, infatti, resterà nella Casa circondariale dotata dell’Articolazione per la tutela della Salute mentale.