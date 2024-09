Il tributo internazionale a Schillaci. L'Equipe: “L'addio di un idolo”. La BBC: “Ha realizzato il sogno di una nazionale”

La morte di Totò Schillaci non è passata inosservata anche al di fuori dei nostri confini. I grandi giornali internazionali hanno tributato il loro saluto all'eroe azzurro di Italia 90. E sono proprio le immagini del bomber siciliano con la maglia azzurra che campeggiano le prime pagine dei giornali esteri. Dall'Equipe ("L'addio di un idolo") ad As ("Muore Totò Schillaci"), passando per The Guardian ("Muore il goleador eroe di Italia 90") fino ad arrivare alla BBC ("Ha realizzato il sogno di una Nazione") tutti hanno voluto salutare per l'ultima volta il grande Totò.