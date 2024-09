Schillaci, la notizia della scomparsa commuove il Giappone. L'omaggio del Jubilo Iwata: "La sua eredità vivrà a lungo nei nostri cuori"

La notizia della scomparsa di Salvatore Schillaci è arrivata in pochissimo tempo anche in Giappone, il Paese dove l’ex bomber siciliano ha chiuso la sua carriera con il Jubilo Iwata. I media locali hanno riferito che l’attaccante, conosciuto affettuosamente come «Toto», è morto a causa di un cancro al colon, e successivamente in un comunicato il club ha dichiarato come Schillaci rimarrà «scolpito profondamente nella loro memoria» e a tal riguardo «la sua eredità vivrà a lungo nei propri cuori».

A ricordare il capocannoniere della Coppa del Mondo di Italia 90 anche Masashi Nakayama, ex stella del Jubilo e attaccante compagno di Schillaci, attualmente dirigente dell’Azul Claro Numazu, squadra della J-League 3: «La dipartita del mio compagno è arrivata troppo presto e sento un profondo senso di frustrazione. Il suo modo di giocare e gli schemi mentali che applicava per andare in porta, sono ancora impressi dentro di me», ha riferito Nakayama.