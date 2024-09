Addio Schillaci: Totò degli occhi spiritati “solo a Messina ti amavano veramente”

La verità e che tanti, troppi, non ti digerivano. Gli snob dicevano sottovoce "ma come può un siciliano che parla così trasformarsi in una irruente meraviglia con il pallone ai piedi, che sa dove stare, che sa quando tirare, che sa come saltare". Nel primo gol del tuo Italia 90 quando da uno e 73 t'insinui tra i due giganti austriaci mentre corri fai una pausa impercettibile dei passi, fateci caso, per essere in tempo perfetto con la palla. E poi la rovesciata con la Juve. Quello è genio. Puro.

Solo a Messina ti amavamo veramente. Perché ti avevamo visto segnare per sognare, gridare e parlare, aspettare e ragionare per tirare. Umile apostolo della messa giocata. Quando te ne sei andato in Giappone da antesignano dei campionati stranieri ci siamo messi tutti a seguire una squadra che di nome faceva Jubilo Iwata e che di dove caspita era non lo sapevamo. E iniziammo a ragionare del campionato nipponico per vedere che facevi, se segnavi, non segnavi, come ti muovevi.