Caso Sangiuliano: l'ex ministro denuncia Maria Rosaria Boccia, indaga la procura di Roma

L’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha depositato ai magistrati della procura di Roma una denuncia contro l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Il fascicolo di indagine sarà coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi.

Napoli aspetta G7, Maria Rosaria Boccia a Roma davanti Montecitorio

Mentre a Napoli sta per iniziare il G7 della cultura, Maria Rosaria Boccia, che ha rischiato di far saltare tutto, posta una storia Instagram da Roma. L'imprenditrice si riprende mentre passeggia davanti palazzo Montecitorio, poi mentre beve un caffè in Piazza del Parlamento -sottofondo la canzone di Malika Ayane 'Cosa hai messo nel caffè- e poi sosta dall’Apple store di via del Corso. Tappa, quest’ultima, che sembra riferirsi indirettamente alle fotografie apparse su Dagospia che ritraggono il ministro Sangiuliano in un negozio di telefonia mentre acquista una nuovo cellulare.