Dengue, registrato il primo caso autoctono in Veneto. Focolai in altre zone d'Italia

Registrato ieri il primo caso autoctono di Dengue del 2024 in Veneto, dopo che altre regioni hanno già registrato nel corso di questa stagione focolai autoctoni della malattia (Emilia-Romagna, Lombardia, Marche e Toscana).

Si tratta un giovane di 20 anni, residente nell’Azienda Ulss 7 Pedemontana, in provincia di Vicenza, che al momento è ricoverato in ospedale ma in miglioramento. È già stata attivata un’approfondita indagine epidemiologica da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss ed è stato attivato un monitoraggio specifico della zanzara tigre. Sono state messe in atto le azioni previste, come il sopralluogo nel raggio di 200 metri dall’abitazione per valutare, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), la presenza della zanzara tigre. È stata inoltre attivata una disinfestazione straordinaria preventiva e un’attività porta a porta nella zona interessata, per verificare se ci sono condizioni di rischio per la proliferazione della zanzara.

Ad oggi non si sono verificati in Veneto altri casi autoctoni di febbre Dengue, Chikungunya, Zika virus, Usutu virus e febbre Oropouche. Sono stati invece confermati 131 casi autoctoni di West Nile virus, di cui 76 febbri, 41 forme neuroinvasive e 14 donatori; 21 casi autoctoni di encefalite trasmessa da zecca (Tbe), 9 casi autoctoni di Toscana virus e 11 casi autoctoni di Malattia di Lyme.