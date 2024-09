Mosca minaccia l'Ue: rischio guerra nucleare se Kiev usa missili

«Ciò che chiede il Parlamento europeo conduce verso una guerra mondiale con armi nucleari": lo ha dichiarato il presidente della Duma russa, Viaceslav Volodin, ripreso dalla Tass, commentando l’approvazione da parte dell’Eurocamera del paragrafo 8 della risoluzione sul sostegno all’Ucraina che «invita gli Stati membri a revocare immediatamente le restrizioni sull'uso delle armi occidentali consegnate all’Ucraina contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo». Volodin ha dichiarato che in caso di attacchi ucraini in profondità in Russia con armi occidentali, la Russia darà «una risposta dura usando armi più potenti». Ecco i Paesi favorevoli all'uso delle armi in Russia La questione dell’uso delle armi occidentali sul suolo russo da parte delle forze armate ucraine è alquanto complicata. In generale si può dire che la maggioranza dei Paesi europei non ha posto alcuna restrizione sul materiale fornito a Kiev. In questo campo si posso contare Finlandia, Svezia, Paesi Baltici, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca, Olanda e con tutta probabilità anche la Romania.

È necessario però tracciare una distinzione tra armi altamente offensive - come i missili a lunga gittata - e convenzionali (ad esempio l’artiglieria). Ecco, qui le cose si complicano. La Germania, dopo grande riluttanza, lo scorso maggio ha permesso all’Ucraina di usare il suo materiale (ingente) anche sul suolo russo. «Dal nostro punto di vista, una volta che i mezzi entrano in Ucraina sono ucraini e possono farne ciò che vogliono», ha spiegato un portavoce del ministero della Difesa dopo il lancio dell’offensiva di Kiev nel Kursk. Detto questo, Berlino non fornisce missili a lungo raggio e il cancelliere Olaf Scholz si è sempre rifiutato di passare all’Ucraina i Taurus, che permetterebbero a Zelensky volendo di colpire Mosca. La Francia, insieme al Regno Unito, ha invece dato i missili Scalp/Storm Shadow. A maggio il presidente francese Emmanuel Macron aveva fatto capire di essere d’accordo all’uso dei missili di Parigi per colpire le basi militari in Russia da dove partivano gli attacchi verso l’Ucraina.