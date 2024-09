Napoli, San Gennaro fa il miracolo: il sangue si è sciolto alle 10. L'annuncio dell'arcivescovo calabrese Mimmo Battaglia

Si è ripetuto questa mattina il miracolo di San Gennaro. L’annuncio ai fedeli alle 10 in punto dall’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia (il monsignore nativo di Satriano in provjncia di Catanzaro). La liquefazione del sangue del santo Patrono di Napoli è avvenuta prima della Celebrazione eucaristica nel Duomo come sempre affollato di fedeli. Il sangue nell’ampolla, portata a spalla dai seminaristi fino all’altare maggiore della Cattedrale, si presentava già sciolto. La reliquia era stata posta sul Tronetto dopo essere stata prelevata nella Cappella del Tesoro dal Cardinale, accompagnato dall’Abate, monsignor Vincenzo de Gregorio, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Presenti anche il principe Carlo di Borbone, il principe Emanuele Filiberto di Savoia e l’attrice Marisa Laurito.

La Cattedrale di Napoli è stata aperta questa mattina alle 7,30 e lo rimarrà fino a questa sera alle 21. Il primo atto della giornata è stata la prima Messa celebrata dal parroco. Subito dopo, un seminarista ha letto «La passione di San Gennaro» Il miracolo di San Gennaro è atteso a Napoli dai fedeli tre volte all’anno: il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre.