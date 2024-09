Vaiolo delle scimmie: l'Ema raccomanda l'estensione del vaccino ai 12-17enni

L’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, ha raccomandato di estendere l’indicazione del vaccino contro il vaiolo delle scimmie (mpox) Imvanex agli adolescenti dai 12 ai 17 anni di età.

Imvanex è già autorizzato nell’Ue per proteggere contro l’mpox e la malattia causata dal virus del vaiolo negli adulti. Contiene una forma viva e altamente indebolita di un virus chiamato «virus del vaiolo modificato Ankara» (Mva-Bn), che è correlato al virus del vaiolo.

Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha basato la raccomandazione di estendere l’uso di Imvanex agli adolescenti sui risultati provvisori di uno studio che ha confrontato la capacità del vaccino di generare una risposta immunitaria (produrre anticorpi specifici del virus) in 315 adolescenti e in 211 adulti. La risposta immunitaria negli adolescenti è stata simile a quella degli adulti. Pertanto, si deduce che il vaccino fornirà una protezione simile negli adolescenti a quella prevista negli adulti. In base ai dati presentati, il profilo di sicurezza di Imvanex negli adolescenti era paragonabile a quello osservato negli adulti e non è stato identificato alcun rischio aggiuntivo.