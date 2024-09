Catastrofi naturali, protezione insufficiente: la sinergia pubblico-privato per migliorare prevenzione e resilienza

"Promozione dell'adattamento e della resilienza, incentivazione della mitigazione del rischio e miglioramento della raccolta e della modellazione dei dati: combinando gli sforzi di entrambi i settori, pubblico e privato, possiamo sviluppare strategie complete per gestire e mitigare i rischi associati alle catastrofi naturali". A ribadirlo la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, aprendo a Roma, a Palazzo Brancaccio l’edizione 2024 dell’High-Level Insurance Conference, la conferenza internazionale sulle assicurazioni organizzata dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, in partnership con la Presidenza italiana del G7, dal titolo "Disaster risk financing: the role of insurance for new public-private partnership" , "Finanziamento del rischio catastrofale: il ruolo dell'assicurazione per un nuovo partenariato pubblico-privato". Il summit ha consentito di approfondire le conclusioni della riunione dei Ministri dell’economia e dei Governatori delle banche centrali dei Paesi del G7 di Stresa, dedicate proprio a delineare un quadro di alto livello per i programmi assicurativi pubblico-privati (PPIP) contro i rischi naturali ("High-Level Framework for Public-Private Insurance Programmes against Natural Hazards"). Il summit ha consentito di confrontare diverse esperienze internazionali, tra figure istituzionali e imprenditoriali, analizzando in particolare le modalità per ridurre il divario di protezione che investe soprattutto paesi e aree svantaggiate.

"Come assicuratori italiani - ha ribadito Farina - crediamo fermamente che i PPIP per i rischi naturali svolgano un ruolo fondamentale. In primo luogo, i PPIP incoraggiano la riduzione del rischio e l'adattamento. Come già detto, la gestione degli impatti del cambiamento climatico richiede una forte attenzione a queste aree. Un recente rapporto del World Resources Institute afferma che ogni dollaro investito nella resilienza climatica può far risparmiare da 2 a 10 dollari in perdite future evitate. Il settore pubblico dovrebbe garantire investimenti adeguati in infrastrutture resilienti e promuovere l'adozione di misure di riduzione del rischio, mentre gli assicuratori privati potrebbero fornire incentivi agli assicurati che adottano misure preventive". "A questo proposito - ha ricordato - accogliamo con favore i risultati dell'ultimo rapporto sul “Futuro della competitività europea” che Mario Draghi ha consegnato alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il rapporto chiede giustamente un mercato dei capitali dell'UE rafforzato, più dinamico e integrato. Tra le varie raccomandazioni, Draghi auspica anche una revisione dei requisiti di Solvency II al fine di liberare il capitale delle compagnie assicurative per gli investimenti privati. Il messaggio di Mario Draghi è essenzialmente un invito a guardare in faccia la realtà, resistendo al facile richiamo della negazione. Come dice il Presidente Draghi: “L'UE ha raggiunto un punto in cui, senza un'azione, dovrà compromettere il suo benessere, l'ambiente o la sua libertà”. Egli mostra quanto lavoro resta da fare per garantire la transizione energetica e la decarbonizzazione dell'Europa. Spero che questi concetti di base rappresentino un'ispirazione per noi oggi, mentre sviluppiamo una strategia per il nostro settore in un mondo in rapida evoluzione. Le nuove realtà richiedono creatività, coraggio e risposte innovative".