Chiara Petrolini e i due neonati uccisi e sepolti. Una ragazza indecifrabile: "Volevo quei bambini"

E’ ancora prematuro parlare di perizia psichiatrica. Ma la valutazione delle capacità mentali e della personalità della 21enne Chiara Petrolini sarà uno degli elementi cardine dell’inchiesta e del successivo processo. Ragazza «difficilmente decifrabile», l’ha definita il procuratore di Parma Alfonso D’Avino. Se le indagini svolte hanno ipotizzato e stanno continuando a ricostruire i fatti, ben più complesso è comprendere le ragioni di quello che avrebbe commesso. Leggi anche Neonati uccisi a Traversetolo, arrestata Chiara Petrolini: "Fumava marijuana in gravidanza". Il papà di entrambi è il fidanzato storico Perché una ragazza che tutti descrivono come una giovane "normale», con gli amici, con la vita da studentessa di scienze dell’educazione, il lavoro part-time da baby sitter, avrebbe, e per due volte nel giro di poco più di un anno, tenuto nascosto al mondo le gravidanze, partorito e sepolto i neonati nel giardino di casa? Addirittura, come ipotizza la Procura, anche se lei nega, dopo averli uccisi? E perché, quando è stata interrogata, a tratti piangendo, ha detto che avrebbe voluto tenere i figli e che, una volta rientrata con la famiglia dagli Stati Uniti, avrebbe voluto dire ai suoi che era incinta?

«Difficile trovare un movente», ha risposto il procuratore a un giornalista. «Ma se si fosse trattato di un errore, come è possibile ripetere a distanza di poco meno di un anno la stessa condotta?», ha domandato a propria volta.

Quello che ha lasciato perplesso e impressionato gli inquirenti è il comportamento tenuto dalla giovane, prima e soprattutto dopo i parti. Prima è riuscita a nascondere anche ad amici e familiari di essere in attesa, poi ha continuato a vivere come se nulla fosse. Dopo il secondo parto, il 7 agosto 2024, alla sera è andata in un bar, poi ha mangiato la pizza con la famiglia, ha passato la notte con il fidanzato e il giorno dopo, alla vigilia della partenza per gli USA, è andata dall’estetista, ancora in locali e vinerie fino alle 2 di notte.