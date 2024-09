Neonati trovati morti in giardino, arrestata Chiara Petrolini. Il procuratore: “Una ragazza difficile da decifrare”

I carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver ucciso due neonati, a distanza di un anno, dopo averli partoriti nella sua casa di Vignale di Traversetolo. La Procura di Parma farà una conferenza stampa alle 11 per i dettagli. «Finalmente. È l’unico commento che posso fare». Lo afferma la mamma del fidanzato di Chiara Petrolini.

Le parole del procuratore

«Ci troviamo di fronte un fatto drammatico e che suscita sgomento, al di là della rilevanza penale. Per due bambini che non hanno potuto vedere la luce. Per la famiglia di una ragazza. Per un giovane che per due volte ha dovuto rinunciare alla paternità. E sgomento anche per la ragazza, che al di là delle responsabilità penali che saranno accertate, pare difficilmente decifrabile e dovrà prendere coscienza di quel che è successo». Così il procuratore di Parma Alfonso D’Avino, nella conferenza stampa sull'arresto. «Chiara aveva già deciso che il bambino non sarebbe sopravvissuto al parto, e tutto il percorso della gravidanza appare disseminato di indizi che conducono a questa terribile realtà».