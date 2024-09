È morta Paola Marella, l’architetto e volto di Real Time aveva 61 anni

È morta a soli 61 anni Paola Marella (nata a Milano il 16 febbraio 1963).

La Marella è stata una conduttrice televisiva e architetta italiana, nota soprattutto per i suoi programmi legati al mondo dell’arredamento e del design immobiliare. Ha ottenuto grande popolarità grazie ai suoi show su Real Time e Sky, come Cerco casa disperatamente, Vendo casa disperatamente e Welcome Style.

Oltre alla sua carriera televisiva, Paola Marella ha avuto un background solido nel settore immobiliare. Laureata in architettura, ha lavorato per diversi anni come agente immobiliare prima di approdare in televisione. Grazie al suo stile elegante e alla sua professionalità, è diventata una figura di riferimento per chi cerca consigli su arredamento e design.

Marella era apprezzata anche per la sua immagine sofisticata e per la sua passione per il lusso e il gusto raffinato, elementi che emergevano spesso nei suoi programmi.