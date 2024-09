Fedez e Tony Effe ai ferri corti: tra dissing e accuse personali, interviene Chiara Ferragni

Era partita con un dissing - un violento e crudo scambio di insulti e accuse reciproche in rima, postate sui social. Sono stati tirati in ballo successi e insuccessi professionali, ma anche donne mercificate e vilipese, ex mogli o fidanzate, e addirittura figli minorenni - tra gli ex amici Fedez (con il supporto di Niky Savage) e Tony Effe.

"Allucinazione collettiva" e la fine della faida

Dopo una faida passata attraverso pezzi di attacchi reciproci, sembra finita con una canzone, "Allucinazione collettiva", pubblicata nella notte dal rapper milanese, al secolo Federico Leonardo Lucia, e dedicata all’ex moglie Chiara Ferragni e alla loro relazione, naufragata negli ultimi mesi.

Nel testo, Fedez lancia accuse all’influencer sposata nel 2018 e madre dei suoi due figli: «Penso al tuo volto e non ti riconosco/ Eppure fa male... Dì al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio...». Fedez poi accusa l’entourage della Ferragni: «Hai visto i tuoi amici? Sono yes man... Io odiavo loro ma amavo te».