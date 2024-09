Sangue sulle strade, doppio incidente nel Veneziano: due morti e due feriti

Doppio incidente nel Veneziano, a Santa Maria Sala e a San Donà: due giovani sono deceduti, due i feriti.

Il primo è avvenuto nella notte: poco prima dell’una i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 15 vicino al mulino di Stigliano a Santa Maria di Sala per un incidente tra due auto. Un giovane è morto e due sono rimasti feriti. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Mira e con i volontari di Mirano, hanno messo in sicurezza le due auto, di cui una era finita rovesciata e l’altra in un canale di scolo, e hanno estratto le persone che sono state prese in cura dal personale del Suem. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del giovane. Gli altri due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore.

Quasi in contemporanea un altro incidente si è verificato in Via Canova a San Donà di Piave dove un giovane è stato investito da un’auto mentre attraversava con la bici sulle strisce pedonali. I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il luogo dell’incidente e hanno coadiuvato il lavoro del personale sanitario. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte del 22 enne. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore e mezzo