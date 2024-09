Topo vivo nel pasto di una passeggera, caos sul volo Oslo-Malaga: aereo costretto all'atterraggio

La scoperta di un topo, apparentemente uscito dal pasto di un passeggero, ha costretto un aereo di linea Sas ad atterrare per una sosta improvvisata. Lo ha riferito un portavoce della compagnia aerea, precisando che l’insolito episodio si è verificato mercoledì sulla tratta tra Oslo e Malaga, quando il passeggero clandestino è stato scoperto a bordo, costringendo l’aereo ad interrompere il volo per atterrare a Copenaghen.

«Secondo le nostre procedure, c'è stato uno scambio di aerei per un’ispezione» dell’aereo, ha spiegato aOystein Schmidt, portavoce della Sas in Norvegia. «Questo è qualcosa che accade estremamente raramente», ha assicurato.

L’incidente non sembra aver smorzato il buon umore dei passeggeri. «Che ci crediate o no. Una signora accanto a me ha aperto il suo cibo e un topo è saltato fuori», ha scritto il passeggero Jarle Borrestad sulla sua pagina Facebook, con una foto che lo mostra tutto sorridente accanto ad altre due donne, anche loro visibilmente gioiose. I passeggeri sono stati trasportati a Malaga a bordo di un altro volo.