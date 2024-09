Cos'è la patente a punti per i cantieri: il funzionamento dei crediti e i requisiti di sicurezza

Attesa per oggi la diffusione, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), della circolare esplicativa sulla patente a crediti per le imprese del settore edile, dopo la pubblicazione nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo predisposto dal ministero del Lavoro. La patente a punti entrerà in vigore a partire dall’1 ottobre. Quello dell’Inl non è un mero passaggio formale, dal momento che solo dopo la pubblicazione della circolare le aziende coinvolte, circa 832.500 secondo la Cgia di Mestre, potranno collegarsi al portale dedicato e presentare la domanda. Cos'è la patente a crediti? Ma che cos'è la patente a crediti? L’intento di questo nuovo strumento è di prevenire e contrastare il lavoro irregolare e aumentare la sicurezza nel comparto delle costruzioni. La patente sarà obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili, sia italiani sia esteri. Possono richiedere la patente sia le imprese con sede in Italia sia quelle in un altro Stato membro dell’Ue. Sono esonerati i fornitori di materiali e di prestazioni di natura intellettuale.

Procedura per ottenere la patente a crediti Per ottenere la patente digitale, le imprese devono presentare la domanda sul portale dell’Ispettorato dimostrando di essere in possesso di determinati requisiti e presentando la documentazione richiesta, tra cui l’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva (Durc), la conformità fiscale e la designazione del responsabile della sicurezza. In ogni caso, in attesa del rilascio della certificazione, le aziende potranno svolgere la propria attività. Sistema a punti della patente a crediti La patente parte da un minimo di 30 punti fino a un massimo di 100, ma si può lavorare già a partire da 15 punti. Le imprese possono accumulare più punti se rispondono a determinati criteri, mentre incorrono nella decurtazione se violano le norme in materia di sicurezza e alla sospensione fino a 12 mesi in caso di decessi o di lesioni gravi. Si possono incrementare i crediti con investimenti in salute e sicurezza, nella formazione e certificazioni volontarie.