Sotto la lente pc e cellulari sequestrati a Maria Rosaria Boccia. Il legale di Sangiuliano: potrebbe avere altre registrazioni

L’attività istruttoria richiederà alcuni giorni con l’estrapolazione di chat e documenti eventualmente presenti. Non è escluso che al termine possa scattare una convocazione a piazzale Clodio per l'indagata.

Il legale di Sangiuliano: Boccia potrebbe avere altre registrazioni

«Il ministro Sangiuliano aveva un controllo pieno della situazione per quanto riguarda gli affari ministeriali. Noi siamo assolutamente sereni, avendo gli inquirenti acquisito tutto potranno verificare che non c'è nulla. Ovviamente non posso escludere tutto quello che ha captato questa persona in altri luoghi e di nascosto, questo lo sa lei ma certamente non con la consapevolezza del ministro». E' quanto afferma l’avvocato Silverio Sica, legale dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, in una intervista alla trasmissione «L'aria che tira» su La7. «Non credo si tratti di cose che potrebbero mettere in imbarazzo altri componenti del governo», ha aggiunto.