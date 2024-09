Vende collezione di carte Pokémon per 105mila euro, ma lo pagano con banconote del Monopoli. Truffa a Torino

Un collezionista austriaco di 28 anni è stato truffato a Torino durante la vendita di una preziosa collezione di carte Pokémon valutata 110mila euro. L'accordo, organizzato su Internet, prevedeva uno scambio di 105mila euro in contanti, ma durante un momento di distrazione, le vere banconote sono state sostituite con soldi falsi del gioco del Monopoli. Lo riferisce il quotidiano Repubblica.

La truffa è avvenuta in un appartamento nel quartiere Mirafiori. Il collezionista, dopo aver scoperto il raggiro, ha denunciato il fatto alla polizia, che ora indaga per identificare il truffatore, sospettato di appartenere a un clan sinti radicato in Piemonte, specializzato in truffe. La caccia alla collezione Pokémon, che comprende le rare carte di Sprigatito, Floragato, Crocalor, e altre, è in corso.