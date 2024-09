Rissa prima di Palermo-Cosenza, emessi 6 Daspo nei confronti dei tifosi rosanero

Il questore di Palermo ha emesso il provvedimento di Daspo nei confronti di sei tifosi del Palermo, due dei quali minorenni, che il primo di settembre si sono resi responsabili di una violenta rissa nei pressi dello stadio Barbera, poco prima dell’inizio dell’incontro di calcio con il Cosenza, valevole per il 4 turno di campionato di serie B. Intorno alle ore 18:30, nella fase di afflusso degli spettatori, alcuni ultrà appartenenti a due gruppi di tifoseria organizzata, in un clima violento durato alcuni minuti, si sono scontrati nel Villaggio gastronomico di piazza Giovanni Paolo XXIII sferrando calci e pugni, alcuni facendo uso di oggetti contundenti tra cui bottiglie di vetro, cinture e bastoni. A seguito dei violenti scontri alcuni hanno riportato diverse ferite. Grazie all’attenta opera di analisi delle immagini, sei sono sttai indagati per rissa e da oggi, grazie ai provvedimenti di Daspo redatti dalla Divisione Anticrimine, non potranno accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione europea dove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche. Dall’inizio dell’anno sono 45 i Daspo già emessi, di cui 6 nei confronti di minorenni.