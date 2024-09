Fano, si sente male in classe: quattordicenne muore sotto gli occhi dei compagni

Ragazzo di 14 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre era in classe a Fano. Era uscito dall’aula per recarsi in bagno dicendo di sentirsi male e al rientro si è accasciato a terra privo di sensi, davanti ai compagni di classe: è accaduto all’istituto Olivetti, stamani.

Sul posto, oltre ai genitori dello studente, i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il giovane anche con il defibrillatore, ma il tentativo è risultato vano. Alcuni compagni di classe turbati dalla morte del compagno sono tornati a casa con i propri genitori. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso e ricostruire l’accaduto.