Aeroporto di Palermo, oltre 400mila euro non dichiarati intercettati durante la stagione estiva

Oltre 400mila euro non dichiarati sono stati intercettati nel corso della stagione estiva nell’aeroporto 'Falcone Borsellino' di Palermo dai militari della guardia di finanza insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Trenta i passeggeri che stavano trasferendo capitali senza averli dichiarati. I dati sono stati resi noti dalle Fiamme Gialle.

In base alla legge il passeggero è tenuto alla presentazione di una dichiarazione valutaria presso l’Ufficio doganale di entrata nel territorio nazionale o di uscita dallo stesso se trasporta valuta per importi pari o superiore a 10mila euro. Alla ricerca della valuta non dichiarata in transito nello scalo aereo ha preso parte il cane Haira, addestrata a fiutare le banconote trasportate nelle valigie o nelle borse.