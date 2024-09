In Italia 31 vittime della strada nell'ultimo fine settimana

Sono state 31 le vittime sulle strade italiane per incidenti nel fine settimana 20-22 settembre, in netto aumento rispetto al weekend precedente, quando i morti furono 24. Lo ricorda l’Asaps, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, con sede a Forlì. La vittima più giovane un bambino di 8 anni, la più anziana una donna di 88 anni, undici gli under 35.

I decessi hanno riguardato 17 automobilisti, 7 motociclisti, 3 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di furgone. Nel report è stato considerato anche il decesso di una donna di 85 anni rimasta ferita il 15 settembre.

Un incidente plurimortale ha causato quattro vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 13 incidenti fatali, dieci quelli avvenuti su strade statali e provinciali. Sono state 7 le vittime in Veneto, 5 in Puglia, 4 in Lombardia, 3 in Umbria e Lazio, 2 in Emilia-Romagna e Basilicata, una in Piemonte, Liguria, Toscana, Abruzzo e Sicilia.