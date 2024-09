Morto a 14 anni davanti ai compagni di classe: Tommaso Bisciari era in lista per un trapianto al cuore

Era seguito dall’ospedale Sant'Orsola di Bologna, per una patologia cardiaca, Tommaso Bisciari, il ragazzino di 14 anni morto ieri per un malore in classe a Fano. Lo conferma il policlinico bolognese. Secondo quanto si apprende il ragazzino era in lista per un trapianto di cuore da novembre 2021, ma le donazioni pediatriche sono piuttosto rare.

Il 14enne ieri è uscito dall’aula per andare in bagno, all’istituto Olivetti, e al rientro si è accasciato davanti ai compagni. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118. E' stato il padre a raccontare ad alcuni quotidiani che la famiglia era in attesa di essere chiamata per il nuovo cuore.