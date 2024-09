Strage in famiglia a Nuoro: chi era Roberto Gleboni, l'operaio gentile con la passione per le armi

Due giorni fa li ho visti insieme, Roberto e la moglie, mentre tornavano dal supermercato dove avevano fatto la spesa. Stamattina tuonava e non ho sentito gli spari, ci siamo accorti di quello che era successo dalle sirene delle ambulanze».

Stesse parole anche dai condomini della palazzina: «Sono sgomenta e incredula - dice una donna che attende di entrare nel palazzo dove al primo piano vive la figlia - Sembravano una coppia affiatata, mia figlia che abita al piano di sopra non ha mai sentito un dissidio familiare in questa famiglia. La moglie poi era gentilissima: sabato scorso era salita nell’appartamento di mia figlia che aveva avuto problemi di salute per misurarle la pressione. Quello che è successo non ha una giustificazione c'è solo dolore».

Una tranquillità che traspare anche dalla dedica che Martina, la figlia uccisa anche lei con un colpo alla testa, aveva voluto apporre sulla sua laurea: «A mia madre, che ci ha creduto prima che ci credessi io. A mio padre, l’amore più grande della mia vita».

Per provare a chiarire cosa sia successo nell’appartamento dell’orrore saranno sentiti nuovamente parenti, amici e vicini di casa della coppia e ma gli inquirenti attendono anche il racconto dei sopravvissuti. E nuovi elementi potrebbero arrivare dalle autopsie sui corpi delle vittime e dell’omicida, che saranno effettuate sabato mattina al cimitero di Nuoro dal medico legale Roberto Demontis.