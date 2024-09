Dall'inizio dell'anno sono 69 i suicidi avvenuti nelle carceri

Sono 69 le persone detenute che dall’inizio dell’anno al 23 settembre si sono suicidate in carcere (due all’esterno dell’istituto), il 38% in più rispetto alle 50 dello stesso periodo dell’anno scorso. E’ quanto emerge dall’ultimo report curato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale .

L’età media di chi si è tolto la vita in carcere è di circa 40 anni. Con riguardo alla posizione giuridica, 30 dei 69 suicidi (il 43,4%) erano stati giudicati in via «definitiva» e condannati, mentre 9 (il 13%) avevano una posizione cosiddetta «mista con definitivo», cioè almeno una condanna definitiva e altri procedimenti penali in corso; 25 (il 36,2%) erano in «attesa di primo giudizio», 2 ricorrenti, 2 appellanti e un internato provvisorio.

Con riferimento ai reati ascritti, dall’analisi emerge che la maggior parte delle persone che si è suicidata in carcere era accusata o era stata condannata per reati contro la persona (36, pari al 52,1%): 13 per omicidio (tentato o consumato), 9 per maltrattamenti in famiglia e 5 per violenza sessuale. A seguire i reati contro il patrimonio (23, pari al 33%) e in violazione della normativa sugli stupefacenti (5).