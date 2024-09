Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale: compravendita di tre Ferrari per riciclare proventi illeciti

L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio." Lo ha deciso la quarta sezione penale del Tribunale di Milano nel processo a carico di altri tre imputati su operazioni commerciali del 2016 per un valore di circa 10 milioni di euro, in particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, secondo l’accusa, sarebbero state utilizzate per riciclare proventi illeciti. La sentenza, emessa dalle giudici Scalise-Cecchelli-Castellabate, è stata il risultato delle indagini condotte dal pm Giovanni Tarzia e dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf.

Sono stati condannati anche il pilota di rally ed ex campione di Granturismo Leonardo "Leo" Isolani, a 2 anni e 4mila euro di multa con pena sospesa, e la moglie Manuela Mascoli, anch'essa condannata a 2 anni e 4mila euro di multa. La figlia di Mascoli, Giorgia Giovannelli, è stata invece assolta. Nell'inchiesta è emerso il ruolo di Only Italia, una società legata a Pivetti, come intermediaria in operazioni di Team Racing di Isolani, che aveva un debito di 5 milioni di euro. Le Ferrari sarebbero state al centro di una vendita fittizia al gruppo cinese Daohe, con l’obiettivo di nascondere i beni al fisco.