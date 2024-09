Ritrovati asina e pony rubati, erano pronti per essere macellati: salvati dai poliziotti... a cavallo

Un’asina e un pony, rubati da un'azienda agricola di Ramacca (Catania), sono stati ritrovati e salvati dagli agenti della Squadra a cavallo della Questura di Catania, impedendo che venissero macellati. I due animali erano stati legati vicino a un casolare abbandonato nella periferia sud di Catania, nell’area di San Francesco la Rena. La proprietaria dell’azienda agricola, oltre a denunciare il furto alle forze dell’ordine, aveva lanciato un appello sui social per richiedere aiuto.

Gli agenti, sensibilizzati sul tema dei reati contro gli animali, hanno avviato numerosi controlli nelle strutture che spesso impiegano animali per attività sociali o ludiche, e in quelle dedicate alla macellazione. I controlli si sono rivelati positivi e hanno portato al ritrovamento degli animali, che sono stati temporaneamente ospitati nelle scuderie della Squadra a cavallo al boschetto della Playa. La proprietaria, una volta informata, è accorsa emozionata per riprendere i suoi animali, esprimendo grande gratitudine verso i poliziotti.