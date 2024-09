Uccisa in discoteca a Molfetta, si svolgono oggi in forma privata i funerali di Antonia Lopez

Si svolgeranno in forma privata alle ore 15 di oggi, nella cappella del cimitero monumentale di Bari, i funerali di Antonia Lopez, la 19enne uccisa da un colpo di pistola sabato scorso all’interno della discoteca 'Bahia' di Molfetta (Bari). La decisione è stata imposta dal questore di Bari, Giovanni Signer, per motivi di ordine pubblico.

Il corpo della ragazza, sul quale ieri è stata eseguita l'autopsia, è rimasto fino a oggi nell’obitorio del Policlinico di Bari. Per il delitto è stato convalidato ieri il fermo del 21enne Michele Lavopa, accusato di omicidio e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso (quella sera ha esploso almeno sei colpi di pistola che hanno ferito quattro ragazzi, tra cui il 20enne Eugenio Palermiti, rampollo del clan del quartiere Japigia che porta il nome della sua famiglia), detenzione e porto illegale di armi e ricettazione.

Lavopa, in carcere da domenica, avrebbe detto che il suo bersaglio era Eugenio Palermiti, con cui in passato aveva avuto dei dissapori. E Lopez, che si era recata in discoteca insieme a Palermiti, sarebbe quindi stata uccisa per errore.