Catania Book Festival, una vera Festa del libro

Ritorna, con un calendario fittissimo di appuntamenti, «Catania Book Festival, la Fiera Internazionale del Libro e della Cultura di Catania», giunto alla quinta edizione con numeri sempre più importanti, ma soprattutto con uno sguardo amplissimo sulla letteratura come territorio di libertà e laboratorio del presente, e su tutte le articolazioni del mondo dell’editoria. La creatura di Simone Dei Pieri, che, con la speranza «che i libri possano davvero cambiare il mondo», ha ideato e diretto il festival sin dalla prima edizione – e ha fortemente voluto negli ultimi due anni che la tappa inaugurale dello “Strega tour”, coi dodici finalisti del premio letterario più importante del Paese, si tenesse proprio a Catania – si aprirà oggi alla Dogana del Porto (Nu Doganae) di Catania, per concludersi domenica.

Un luogo nuovo e molto speciale, che nella tre giorni del festival ospiterà circa 100 incontri e gli stand di una ventina di case editrici indipendenti. Nel ricco calendario non soltanto nomi importanti della narrativa italiana contemporanea, così come della saggistica e della poesia, ma soprattutto moltissime occasioni di confronto sia sui temi più amati dai giovani che su quelli che interessano lettrici e lettori di tutte le età.

Tantissime le giovani autrici care al pubblico: oggi Veronica Raimo, l’autrice che ha vinto il Premio Strega Giovani 2022 e il Premio Viareggio, sarà accompagnata dalla scrittrice catanese Lorena Spampinato attraverso la trama dei racconti irriverenti, comici e amari insieme di «La vita è breve, eccetera» (Einaudi). Valeria Montebello parlerà del suo «Succede di notte» (Feltrinelli), il romanzo-manifesto dei millennial, con Dario De Luca; di «Amore e Psycho. Educazione sentimentale per deficienti» (HarperCollins), scritto da Federica Cacciola «per tutti coloro che si sentono sempre mancanti di qualcosa e non smettono di cercarlo» l’autrice parlerà con Claudia Campese. In programma c’è anche il Giallo Mondadori «Sto mentendo» di Maria Elisa Aloisi, lentinese, che dialogherà con Claudia Cocuzza.

Tra i tanti ospiti Dario Vergassola (sabato, ore 19,30), Barbara Bellomo, Erica Donzella, Claudia Fauzia. Ma ci saranno anche le storie della fisica a fumetti pensate per i più piccoli, i laboratori sul mito, un confronto sull’immigrazione, l’ Atlante delle guerre e dei conflitti a cura di Amnesty International, che sarà illustrato dal portavoce Riccardo Noury. Molto interessante la tavola rotonda «Parole per resistere: tra attivismo ed editoria di genere» con la sociolinguista e scrittrice Vera Gheno.