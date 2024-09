Evade dai domiciliari per la sesta volta in 20 giorni, arrestato un 30enne

Ai domiciliari per rapina aggravata, è riuscito ad evadere sei volte in 20 giorni, venendo alla fine nuovamente arrestato dai carabinieri di Reggio Emilia. Il 6 settembre scorso l’uomo, un 30enne residente a Correggio, era stato sorpreso dai carabinieri a passeggiare per le vie del centro, in via Vittorio Emanuele, venendo subito fermato. «Sono uscito perchè fa caldo e non voglio stare a casa», questa la spiegazione prima dell’arresto. Dopo la convalida, l’uomo aveva nuovamente ottenuto i domiciliati collezionando poi altre sei evasioni lungo le vie del paese. Ieri l’ennesima uscita non autorizzata per «recuperare uno zaino», e il nuovo arresto.