Allieva dei carabinieri suicida nella Scuola dell’Arma, archiviate le indagini. I familiari avevano denunciato vessazioni

«Non sono ravvisabili gli estremi di alcuna condotta penalmente rilevante che abbia potuto determinare o rafforzare la realizzazione del proposito suicidario». Il gip del tribunale di Firenze Anna Liguori ha così archiviato l’inchiesta sulla morte della carabiniera di 25 anni che lo scorso 22 aprile si è tolta la vita sparandosi con la pistola di ordinanza nella Scuola marescialli e brigadieri dell’Arma del capoluogo toscano che stava frequentando. Il giudice ha accolto la richiesta del pm Giacomo Pestelli che aveva aperto un fascicolo a modello 45, senza indagati né ipotesi di reato.

Sul procedimento tuttavia non è ancora scritta la parola fine. «L'inchiesta è stata archiviata a nostra insaputa - afferma l’avvocato Riziero Angeletti, legale dei parenti della 25enne -. Non sono stato informato della richiesta avanzata dalla procura e non ho potuto oppormi all’archiviazione». Così l'avvocato ha proposto reclamo, nuovo istituto previsto dalla riforma Cartabia in casi come questo. «Avevo chiesto di essere avvisato, ma il pm ha ritenuto di non farlo: a suo parere, non avevo depositato la memoria nelle forme del sistema telematico. Ma poi ha usato anche gli argomenti nella mia memoria per motivare la sua richiesta». E ora? «Il tribunale dovrà deliberare sulla correttezza del comportamento del pm», conclude il legale.